Overblik: Palæstinensisk teenager kæmper for friheden

Palæstinensiske Ahed Tamimi er sigtet for 12 lovovertrædelser, heriblandt overfald på soldater og stenkast.

Tirsdag skal det unge oprørssymbol for en israelsk militærdomstol. Her risikerer hun op til ti års fængsel.

Få et overblik over sagen her:

* 15. december gør palæstinensere i Nabi Saleh oprør mod USA's anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad. Oprørerne kaster med sten mod israelske soldater, og soldaterne svarer igen med gummikugler. Ahed Tamimis fætter bliver såret af en gummikugle i hovedet.

* Ahed Tamimi slår og sparker to soldater, der står på familiens grund. Episoden filmes og går senere viralt.

* 19. december bliver Ahed Tamimi sammen med sin mor og kusine anholdt af israelske soldater på baggrund af episoden få dage før.

* Ahed Tamimi tiltales for 12 tilfælde af vold og trusler mod soldater siden april 2016.

* Retssagen skulle have fundet sted 31. januar, men blev først udskudt til 6. februar og senere til 13. februar.

Kilder: AFP og The Independent.