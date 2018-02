Religiøs leder vil gøre op med omdiskuteret klædedragt til saudiske kvinder: »Vi bør ikke tvinge dem«

Gadebilledet i Saudi-Arabien kan komme til at se ganske anderledes ud i fremtiden.

I hvert fald hvis det står til den fremtrædende religiøse leder Sheikh Abdullah al-Mutlaq, der er medlem af det magtfulde råd Council of Senior Scholars.

Sheikh Abdullah al-Mutlaq varsler nemlig et opgør med den traditionelle klædedragt ayaba, der er en lang kjole, som kvinder i Saudi-Arabien bliver påbudt af bære i det offentlige rum.

»Over 90 procent af muslimske kvinder i den muslimske verden bærer ikke ayabas. Derfor bør vi ikke tvinge folk til at bære dem,« udtaler han ifølge BBC.

Det er første gang, at en fremtrædende religiøs leder har opfordret til at lempe på reglerne for brugen af ayaba.

Udmeldingen kommer, efter den saudiske kronprins, Mohammed bin Salman, har gjort antræk til en større modernisering af landet som et led i hans Vision 2030-program.

Det indebærer blandt andet, at kvinder får flere rettigheder, blandt andet i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet og køre bil uden værge.