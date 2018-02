Kurdisk milits holder 800 kvinder fanget i Syrien

Den kurdiske YPG-milits holder omkring 800 kvinder og børn som fanger i det nordlige Syrien, skriver den konservative tyske avis Die Welt lørdag med henvisning til oplysninger fra en ekspert i terrorisme fra menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch.

Kvinderne, hvoriblandt der er 15 tyske statsborgere, skal have tilhørt den ekstreme organisation Islamisk Stat, som tidligere kontrollerede store dele af Syrien og Irak, skriver Die Welt.

- Kvinderne kommer fra 40 forskellige lande - heriblandt flere europæiske, siger Nadim Houry i Human Rights Watch til den tyske avis.

Houry siger, at han selv mødte kvinderne i sidste måned.

- Disse kvinder er i en særdeles vanskelig situation. Navnligt er forholdene for de små børn ekstreme, siger han.

Ifølge Houry ønsker de kvindelige fanger at vende tilbage til deres hjemlande, selv om de risikerer at blive retsforfulgt. Han appellerer til europæiske lande om i det mindst at tage imod deres børn.

Hundredvis af familiemedlemmer til IS-krigere i Irak er tidligere blevet udvist til deres hjemlande. Nogle steder er koner og børn midlertidig indsat i fængselscentre.

Tusindvis af IS-krigere er sluppet fri Talrige IS-krigere er ifølge efterretningskilder sluppet væk fra Syrien og er på vej mod andre frontlinjer.

Mange kvinder fra Raqqa har i det nordlige Syrien haft problemer med at fortælle troværdige historier om deres fortid hos Islamisk Stat.

Udenlandske kvinder, som søgte ned til "Det Islamiske Kalifat" i håb om et nyt liv med stærkt troende mænd, fortalte sidste år, at de kom ned til noget helt andet, end det de havde ventet: sexfikserede IS-krigere og kvinder, som giftede sig og blev skilt op til seks gange.