Ngo'er advarer lande mod at tvinge syrere hjem: Bomberne falder endnu

Krigen i Syrien hærger på ottende år, og mere end seks mio. mennesker er drevet ud af landet af de voldsomme kampe.

Men på trods af at militære angreb mange steder gør Syrien ubeboeligt, er flere lande begyndt at tvinge de syriske flygtninge hjem. Både Tyrkiet og Jordan deporterede i 2017 syriske flygtninge, og nu advarer seks nødhjælpsorganisationer mod tendensen. Ngo'erne frygter, at hundredtusinder af flygtninge vil blive sendt tilbage til Syrien i 2018 og slår fast, at flere tvungne hjemsendelser vil føre til store civile tab. Det skriver de i en ny rapport.

I rapporten, der bl.a. er lavet af CARE International, Red Barnet og Dansk Flygtningehjælp, lyder det, at særligt Syriens nabolande forsøger at tvinge flygtningene tilbage under påskud af, at regeringens seneste militære sejre har gjort landet mere sikkert at være i. Det er dog på ingen måde forsvarligt, mener ngo'erne.

»En sikker og holdbar hjemkomst kræver, at man kan vende tilbage til et hjem, være i sikkerhed og have adgang til vand, skole og lægehjælp. Jeg har lige været i Aleppo, Homs og Damaskus og var vidne til ødelæggelserne og kunne stadig høre bomberne. Uden en stabil og sikker politisk løsning, hvor vi kan garantere sikkerhed og rekonstruktion, kan og bør vi ikke tvinge folk tilbage,« udtaler Christian Friis-Bach, generalsekretær i i Dansk Flygtningehjælp.

Flere syriske flygtninge forsøgte sidste år frivilligt at vende tilbage til landet. Men rapporten konkluderer, at for hver flygtning, der vendte hjem, blev mindst tre nye drevet væk.

»Vi kan ikke vende hjem nu, vores hus er ødelagt, der er ingen dagligvarer, og vi kan ikke gå frit rundt. Der bliver nødt til at være en indtægtskilde, så vi kan arbejde og have råd til at leve nogenlunde anstændigt. Der bliver nødt til at være et hus, vi kan bo i. Skolerne bliver nødt til at være åbne, så mine børn kan komme i skole. Vejene bliver nødt til at være sikre at færdes på, så mine børn kan komme til lægen, hvis de er syge. Det hele afhænger af sikkerhed. Vores by er blevet til aske, og der er hverken elektricitet eller vand,« siger den syriske flygtning Raneem, der bor i Jordan og er mor til syv, i rapporten.

Ofte strander de syriske flygtninge i grænseområderne mellem Syrien og nabolandene, hvis de forsøger at rejse hjem, eller de bliver tvunget til at flygte ud af landet én gang til.

»For to år siden blev min svoger og hans familie tvunget til at forlade deres flygtningelejr og rejse tilbage til Syrien, men nu er de fanget ved grænsen. De bor i telt og er afhængige af nødhjælp,« fortæller den syriske flygtning Jamal, der bor i Jordan, i rapporten.

De seks nødhjælpsorganisationer mener, at også Europa og USA er med til at sætte flygtningenes liv i fare ved at lukke grænserne og dermed tvinge dem tilbage til de krigshærgede områder.

De råder regeringerne i både Vesten og i de syriske nabolande til helt at stoppe med at sende folk tilbage til Syrien, så længe landet stadig ligger i ruiner.