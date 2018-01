Yemens premierminister beder arabere redde Aden

Yemens premierminister appellerede søndag til arabiske lande om at redde præsident Abd-Rabbu Mansour Hadis midlertidige regeringshovedstad Aden fra at falde i hænder på separatister, der allerede har indtaget store dele af byen efter voldsomme kampe med regeringsstyrken.

- De rykker frem militært og opretter militære kontrolposter. Og de angriber hæren i dens baser og på dens kaserner, skriver premierminister Ahmed bin Dahr på sin Facebookprofil med henvisning til den separatistiske bevægelse Sydens Overgangsråd, STC.

- Dette er en alvorlig udvikling, og koalitionen og araberne må som helhed tage skridt til at redde situationen. Det er op til dem, og som vi ser det, så knytter vi vort håb til De Forenede Arabiske Emirater, siger han.

Mindst 15 mennesker blev dræbt under kampe søndag i Aden, som er erklæret for Yemens midlertidige hovedstad. Under kampene indtog oprørerne regeringshovedkvarteret.

Tre civile var blandt de dræbte, siger hospitalskilder på Adens fire hospitaler.

Kampene brød ud tidligt søndag mellem militære enheder, som er loyale over for præsident Abd-Rabbu Mansour Hadi, og sikkerhedsstyrker, som støtter de sydlige oprørsstyrker.

Over en tredjedel af Yemens indbyggere har nu brug for humanitær hjælp, mens krigen mellem regeringen, der støttes af Saudi-Arabien, og iranskstøttede oprørere er på vej til at gå ind dens fjerde år.

- Over 8,4 millioner yemenitter trues af hungersnød, hedder det i en opgørelse fra FN's humanitære kontor, OCHA.

Koalitionen under Saudi-Arabiens ledelse greb ind i konflikten i 2015. Det skete, efter at houthierne - som er shiamuslimer - erobrede hovedstaden Sanaa, og Yemens ekspræsident Ali Abdullah Saleh flygtede til Saudi-Arabien.

Saudiaraberne, der er sunnimuslimer, beskylder deres ærkefjende, det shiamuslimske Iran, for at støtte houthierne.