Milliardær løsladt i Saudi-Arabien

Den saudiarabiske milliardær prins Alwaleed bin Talal er efter to måneders tilbageholdelse blevet løsladt i Saudi-Arabien.

Det siger kilder i hans familie til Reuters.

Prins Alwaleed tilhører den saudiarabiske kongefamilie. Han er nevø til den afdøde kong Abdullah.

Den saudiarabiske prins er nummer fire i arverækkefølgen i Saudi-Arabien.

- Prinsen er nu tilbage i sit palads i hovedstaden Riyadh, oplyser kilder i det saudiarabiske kongehus lørdag til flere nyhedsbureauer.

Det står endnu ikke klart, om den 62-årige, der er en af Mellemøstens rigeste mænd, har fået afsluttet sin sag med et forlig med myndighederne.

Prins Al-Waleed bin Talal var en af flere kongelige, som er blevet tilbageholdt i forbindelse med en antikorruptionsaktion i Saudi-Arabien i november.

Her blev omkring 200 personer tilbageholdt og anklaget for korruption.

Myndighederne siger, at de fleste vil få lov at gå fri mod at fremlægge økonomiske opgørelser. Dette ventes at styrke satskassen med hundredvis af milliarder kroner.