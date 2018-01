Her er skyskraberen, der kigger ned på Burj Khalifa

Vil Kingdom Tower blive den turistmagnet, som folkene bag håber på? Det kan kun fremtiden vise. Foto: Smithgill

Jeddah Tower eller Kingdom Tower. Kær skyskraber i Jeddah har flere navne. Og efter en turbulent start går det nu hastigt fremad for planerne om at bygge verdens højeste højhus, skriver CNN.

Oprindeligt skulle byggeriet være 1.600 meter, en engelsk mil, højt. Men ambitionerne er justeret undervejs, så nu lyder sluthøjden på mere beskedne 1.000 meter. Men det er immervæk stadig 172 meter meter højere end Burj Khalifa, der stolt knejsende prikker hul i skyerne over Dubai.

På de 5,3 millioner kvadratmeter bliver der plads til hoteller og kontorer fordelt på 252 etager. 664 meter over jorden etableres verdens højeste udsigtsplatform på 500 kvadratmeter. Har man været i toppen af Empire State Building eller lignende skyskrabere vil man vide, at det er ekstravagante pladsforhold for udsigtsentusiaster. Højhastighedselevatorer kan bringe gæster fra gadeniveau og op til platformen på lige godt et minut.

Byggeriet, der varetages af Jeddah Economic Company, ventes færdigt i 2020. Og skyskraberen er et centralt element i Saudi-Arabiens Vision 2030-plan - en officiel handlingsplan, der skal placere Jeddah blandt verdens metropoler og gøre kongeriet mindre afhængigt af oliereserver i fremtiden ved at satse på turisme.

Mounib Hammoud, adm. direktør for Jeddah Economic Company, er klar i mælet om ambitionerne:

»Egypterne byggede pyramiderne. Franskmændene fulgte efter med katedraler og kirker. I moderne tid kom byer som New York og Chicago. Jeddah får snart et monument, som man vil tale om i generationer.«

Verdens højeste bygning: 1,6 km.

Spørgsmålet er så, om det lykkes at omkranse Kingdom Tower med andre interessante omgivelser, set med turistøjne. For lige nu er der kun sand og skyer, hvis man kigger ud fra byggeriet, der er nået omkring 300 meter i højden.