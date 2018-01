Kameler udelukket fra skønhedskonkurrence pga. botox

12 kameler er blevet diskvalificeret fra en skønhedskonkurrence for de pukkelryggede dyr i Saudi-Arabien.

Årsagen: De havde fået forskønnet deres udseende med botox.

Det skriver det engelsksprogede medie The National.

Det er ikke usædvanligt, at kamelejerne giver deres dyr en hjælpende hånd i kampen om at vinde de 190 mio. kr,. som er på spil. Fyldige, hængende læber, små ører og et stort hoved er således skønhedsidelaet for en kamel på de kanter, og her kan bl.a. botox assistere.

»De bruger botox til læberne, næsen, overlæben, underlæben og endda kæben,« forklarer Ali Al Mazrouei, 31, som jævnligt kommer på sådanne festivaler og er søn af en fremtrædende kamelavler, til The National.

Han forklarer, at botox gør hovedet mere oppustet og dermed større.

Flere end 30.000 kameler er i disse dage samlet til festivalen King Abdulaziz Camel Festival, som er den største skønhedskonkurrence af sin slags i Golfen.

Og det er ikke kun botox, som er populært. Således blev en dyrlæge, få dage før festivalstart, taget på fersk gerning, da han var i gang med at udføre en ørereducerende operation på en kamel.