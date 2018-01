Syrien fordømmer USA for at lyve om kemiske angreb

I en erklæring fordømmer Syrien udenrigsministrene fra USA og Frankrig for at have fremsat "løgne" om brug af kemiske våben i Syrien. Erklæringen blev onsdag bragt i Syriens statslige tv.

Den syriske reaktion kommer, dagen efter at over en snes lande er blevet enige om at presse på for at få indført sanktioner mod personer, som har anvendt kemiske våben i Syrien.

Den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, siger, at "det i sidste instans er Rusland, som bærer ansvaret for sådanne angreb".

I alt 24 nationer er med i det nye "partnerskab mod ustraffet brug" af kemiske våben.

Medie: Syrisk forstad angrebet med giftgas

Partnerskabet er blevet formaliseret efter nye rapporter om brug af kemiske våben i Syrien. Ifølge rapporterne blev 21 mennesker såret ved et kemisk angreb i Det Østlige Ghouta.

Tillerson siger, at der ved angrebet formentligt blev anvendt klorgas.

Den amerikanske udenrigsminister havde tirsdag møder i Paris om med udenrigsministre fra en række lande i regionen om konflikten. Her sagde han, at Rusland bærer et ansvar.

- Det kan simpelthen ikke benægtes, at Rusland ved at beskytte dets syriske allierede har brudt aftaler indgået med USA om, at det skal være garant for, at Syriens lagre af kemiske våben destrueres, sagde Tillerson.

Syrien er gentagne gange blevet beskyldt for at have udført kemiske angreb. FN beskyldte i april 2017 regimet for at have begået et sarinangreb mod oppositionen i landsbyen Khan Sheikhoun. Mange blev dræbt.

Der har været mindst 130 separate angreb med kemiske våben i Syrien siden 2012. Det er ifølge franske eksperters vurderinger. Islamisk Stat beskyldes for at have stået bag nogle af angrebene med sennepsgas i Syrien og Irak.

Tillerson siger, at "Ruslands manglende indsats for at få løst problemerne med kemiske våben skaber tvivl om dets relevans i forhold til hele opgaven med at få løst krisen i Syrien".