Mens Islamisk Stat (IS) er på tilbagetog over hele linjen i Syrien og Irak, fortsætter den internationale koalition med at bombe den islamistiske terrorgruppes resterende styrker til pindebrænde.

Lørdag blev 140-150 IS-medlemmer angiveligt dræbt i et omfattende luftangreb i Syrien, hævder den amerikanskledede koalition, der bekæmper IS, i en udtalelse tirsdag aften dansk tid.

Koalitionen mener at vide, at alle personer, der opholdt sig i området, tilhørte IS, og at ingen civile blev ramt.

Samtidig hævder Tyrkiets hær at have slået 260 kurdiske militsfolk og medlemmer af Islamisk Stat ihjel under en militæroperation i det nordlige Syrien de seneste dage.

Ifølge den amerikanske centralkommando, Centcom, var koalitionens luftangreb nøje planlagt og målet var et IS-hovedkvarter i Eufrats floddal, et af de sidste områder i Syrien, som stadig er under IS' kontrol.

Bombardementet kunne lade sig gøre takket være soldater fra de Syriske Demokratiske Styrker (SDF), som bidrog med efterretninger og observationer fra landjorden.

Tyrkiet optrapper kamp mod kurdere på alle fronter

Trods IS' massive tilbagetog er SDF fortsat i hårde kampe med terrorgruppens "hard-core" tilbageværende kampenheder, meddeler koalitionen.

»Disse luftangreb understreger vores påstand om, at kampen for at befri Syrien langt fra er ovre,« siger den amerikanske generalmajor James Jarrad, som står i spidsen for koalitionens »Special Operations Joint Task Force« under operation »Inherent Resolve«, i en udtalelse.

»Vores partnere i SDF gør stadig daglige fremskridt og yder ofre. Sammen udpeger og dræber vi stadig IS-terrorister, som er fast besluttede på at fastholde deres ekstremistiske greb om regionen,« fortsætter han.

Luftkrigen mod IS har varet uafbrudt siden august 2014. Ifølge NGO'en Airwars er der udført næsten 30.000 luftangreb og kastet over 100.000 bomber i Syrien og Irak siden da.

Kurderne i Syrien risikerer krig fra alle sider Syriens kurdere nægter at slippe territorium erobret fra IS

Danske kampfly deltager ikke på nuværende tidspunkt, men har tidligere været udsendt af to omgange.

Det danske radarbidrag er til gengæld i fuld sving i ørkenstøvet på Al Asad-luftbasen i Irak og på Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater.

Dansk superradar fortsætter som koalitionens øjne

Ifølge koalitionen har IS mistet mere end 98 procent af det landterritorium, som gruppen engang kontrollerede. Alligevel råder IS stadig over et stort antal krigere, der kæmper for at fastholde et magtcenter i Syrien.

De tilbageværende styrker, men koalitionens kampfly går målrettet efter at forhindre IS-styrkerne i at samle sig.

For nylig åbnede Tyrkiet en ny flanke i den indviklede konflikt i Syrien ved at indlede en militær offensiv mod kurdiske militser i det nordvestlige Syrien.

Her bomber tyrkiske kampfly og kampvogne kurdernes stillinger i den såkaldte Afrin-enklave. Til bekymring for både USA, Nato og EU.

Ifølge Reuters ventes USA's præsident Donald Trump onsdag i en telefonsamtale med sin tyrkiske kollega, Recep Tayyip Erdogan, at udtrykke den amerikanske bekymring over situationen.