Ekspert om tyrkisk indtræden i Syrien: Kan give anledning til overtagelse af området

Søndag morgen trådte de tyrkiske tropper ind i Afrin, et nordvestligt område i Syrien, der er styret af kurdere. Det er afgørende for situationen i Syrien, mener Søren Schmidt, lektor ved Aalborg Universitet og mellemøstekspert:

»Det er et skridt i den sidste fase af, hvordan det hele skal lande i Syrien. Tyrkerne går ind og styrker deres militærposition til at stå bedst muligt. Det er interessant, fordi de i lang tid har holdt lav profil og stiltiende accepteret, at Assad ville tage kontrol med Syrien. Men på det sidste har de været aggressive for Assad og skærpet tonen,« siger han.

Tyrkisk militær har iværksat operationen "Olivengren": Styrker er trængt ind i syrisk region

Den tyrkiske indtræden bliver af hæren kaldt »Operation Olivengren«. Det blev iværksat lørdag klokken 15 dansk tid med skudangreb over den tyrkisk-syriske grænse. Søndag morgen trådte den tyrkiske hær så ind i Afrin, meddelte den tyrkiske premierminister Binali Yildirim på en pressebriefing i Istanbul.

Ifølge Søren Schmidt, udvider de tyrkiske tropper nu til Afrin-området, både fordi de ikke vil have, at PYD, et kurdisk parti, får hele det sammenhængende område i det nordvestlige Syrien. Men det kan også give anledning til en overtagelse af området, uden at det støder USA, som ellers før har modsat sig tyrkisk indtræden i Syrien..

De tyrkiske tropper er gået ind i Afrin-regionen (markeret med rødt), lyder meddelelsen.

»Amerikanerne har hele tiden markeret, at deres støtte til PYD ikke glæder Afrin. Derfor er der ikke en uoverensstemmelse mellem Syrien og Tyrkiet, når de tyrkiske tropper går ind i Afrin. Dette kan derfor være et skridt til at positionere sig til en fremtidig konflikt med PYD,« siger han.

Tyrkiet har bombet USA-støttet kurdisk milits i Syrien

Søren Schmidt forklarer, at de amerikanske interesser ikke nødvendigvis er at støtte den kurdiske separatisme, men at få en fod indenfor i samspillet mellem de mellemøstlige lande.

»Det er ikke uproblematisk for USA at ryge i totterne med sin Natopartner, som Tyrkiet jo er. Men når amerikanerne ellers har deltaget i det her, er det fordi de ønsker at have indflydelse på slutspillet i Syrien, og det har de brugt kurderne til,«