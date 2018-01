Tyrkisk minister: Vi har angrebet kurdisk region i Syrien

Et tyrkisk angreb på den kurdisk-kontrollerede Afrin-region i det nordvestlige Syrien er de facto indledt med luftangreb natten til fredag.

Det siger den tyrkiske forsvarsminister, Nurettin Canikli, i et interview med tv-kanalen AHaber ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Her lyder det også fra Canikli, at Tyrkiet udvikler våbensystemer, der skal standse missiler mod tanks, som benyttes af de syriske kurdere i militsen YPG.

Afrin-regionen grænser op til Tyrkiet.

Tyrkiske tropper er dog endnu ikke gået ind i regionen, lyder det.

Luftangrebet bekræftes af YPG-militsen, der siger til Reuters, at tyrkiske styrker har affyret omkring 70 granater mod kurdiske byer i Afrin-regionen fra midnat til fredag morgen.

En YPG-talsmand med navnet Rojhar Roj siger, at der er tale om de mest voldsomme tyrkiske angreb, siden den tyrkiske regering startede sin offensiv.

Med det tyrkiske angreb er en ny flanke ved at åbne sig i den over syv år lange krig i Syrien.

Tyrkerne ønsker at bombe Afrin, fordi området er styret af den kurdiske YPG-milits. Ifølge Tyrkiet er YPG en del af det forbudte Kurdiske Arbejderparti (PKK), som tyrkerne og flere andre lande betegner som en terrorgruppe.

Omvendt er USA tæt allieret med kurdiske grupper i Syrien. Amerikanerne har trænet kurderne, der har hjulpet med at bekæmpe Islamisk Stat.

Tyrkiet har søgt Ruslands godkendelse til angreb i Syrien

Derfor mener USA ikke, det vil være til gavn, hvis Tyrkiet indleder et bombardement mod kurderne.

Også Syriens regering har advaret om, at den er klar til at skyde tyrkiske fly ned, hvis de flyver ind over grænsen.

Torsdag sendte tyrkerne deres militærchef til Rusland, der er en vigtig aktør i Syrien og støtter det syriske regime, for at bede om tilladelse til at flyve ind over Afrin.

Fredag morgen var det endnu ikke klart, hvad udfaldet af den tyrkiske militærchefs møde i Moskva blev.