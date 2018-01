Rædslerne er ikke mindre for mange af dem, som befinder sig i Syrien. Men det er verdens opmærksomhed.

Det har bl.a. Red Barnet måttet erkende. For selv om der netop nu foregår en af de største fordrivelser i den næsten syv år lange konflikt, så kniber det med midlerne til at hjælpe de indtil videre flere end 200.000.

»Midlerne slår ikke til, fordi der generelt er en træthed hos omverdenen. Konflikten har varet så længe, og det kan synes enormt svært at gøre noget ved det, så vi ser mindre interesse for at støtte den syriske civilbefolkning, og det er en udfordring, som vi alle står med,« siger Red Barnets områdeleder for det nordvestlige Syrien, Tue Jakobsen.

Han fortsætter:

»Der er enormt megen snak om, at Syrien er ved at stabilisere sig, men vi er nødt til at sætte det i perspektiv, for lige nu har vi en af de største flodbølger af fordrevne, vi har set i flere år i Syrien, i Idlib, og spørgsmålet er: Hvor skal disse mennesker tage hen?«

Kampen om magten i Syrien rykkede i december ind i den nordlige Idlib-provins, som ellers har været kontrolleret af oprørsgrupper de seneste to år. Men regeringsstyrker og allierede har over de seneste uger rykket voldsomt og hurtigt frem.

»Alle har vidst, at Idlib ville være det sidste område, som oprørerne formentlig ville tabe. I den store aftale mellem Tyrkiet, Iran, Rusland og regimet var Idlib faktisk en deeskaleringszone, hvor man egentlig ikke måtte bombe, men det har man set stort på,« siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Helle Malmvig.

Offensiven i Idlib er gået hurtigt, og civilbefolkningen havde derfor ikke megen tid til at tage ejendele med sig. Her pakker indbygegre i byen Tel al-Toukan deres ting. Billedet kommer fra den syriske aktivistgruppe Edlib Media Center, EMC. Foto: Edlib Media Center via AP

Offensiven er da også blevet fordømt af FN, som opfordrer krigens parter til at beskytte de civile. Men ifølge Helle Malmvig betyder tilstedeværelsen af yderligtgående grupper med forbindelse til Al Qaida, at de fleste har en interesse i, at der bliver sat ind her.

Tue Jakobsen fortæller, at regeringsstyrkernes indsats omfatter et område, hvor der indtil for nylig boede omkring 500.000 mennesker, og vurderingen er således, at antallet af internt fordrevne er langt højere end de 212.000.

»Folk flygtede så hurtigt, at der var ikke tid til at pakke hus og hjem ned. Det var bare et spørgsmål om at komme ind i biler, op på knallerter, heste, køer og hvad der ellers var og så afsted. Hovedparten er flygtet til Ad Dana, som ligger tæt på den tyrkiske grænse. Det område har i flere år haft lejre for internt fordrevne, og det er noget af det mest miserable, man kan forestille sig. Hver vinter bliver lejrene oversvømmet, og folk bor hulter til bulter. Der er ikke adgang til noget som helst. Det er ren overlevelse.«

Mange af dem, som nu må flygte, er allerede blevet fordrevet fra deres hjem én gang pga. voldelige sammenstød andre steder i landet. Mange af de berørte er børn, og en del af Red Barnets opgave er at sørge for, at de får en skolegang, selv om der er krig. Lige nu er en tredjedel af Idlibs omkring 1.500 skoler lukket pga. krigen.

Hundredetusinder er blevet fordrevet fra deres hjem, efter at det syriske regime indledte en offensiv mod provinsen. Billedet kommer fra den syriske aktivistgruppe Edlib Media Center, EMCFoto: Edlib Media Center via AP

»Krigen har været i gang i syv år. Det er næsten et helt skoleforløb, som er forsvundet, hvis man forestiller sig et barn, der var syv år gammelt, da krigen startede.«

Lige nu gælder det dog først og fremmest om det mest basale: mad, lægehjælp og et tag over hovedet.

Skal man sætte tallet 212.000 i perspektiv, fortæller Tue Jakobsen, at der var 50.000, som blev fordrevet, da Aleppo blev indtaget, og 100.000 da Raqqa faldt.

»De mange tal kan være svære at begribe, fordi krigen har været defineret af brutalitet og ekstreme civile omkostninger, men det er vigtigt at huske på, at for de mennesker, som bliver fordrevet nu, er det kød og blod. Det betyder ikke noget for dem om, det er det ene eller andet tal. De er berørt af det. Så sent som i går aftes fik vi besked om, at vintervejret har ramt lejren med voldsom regn, og folks hjem er derfor totalt oversvømmede, og telte er faldet sammen.«