Tyrkiet har søgt Ruslands godkendelse til angreb i Syrien

Tyrkiet sendte torsdag landets militære chef til Moskva for at søge Ruslands godkendelse til planlagte tyrkiske luftangreb på Syriens kurdisk-kontrollerede Afrin-region.

Tyrkerne gør klar til angrebet, der er rettet mod den kurdiske YPG-milits, som ellers støttes af USA. Imens advarer det syriske regime om, at det måske vil nedskyde de tyrkiske fly.

Den militære leder fra Tyrkiet, Hulusi Akar, fører forhandlinger med både Rusland og Iran. De støtter den syriske leder, præsident Bashar al-Assad, som tyrkerne er imod.

Men Tyrkiet har ført og fremmest fokus på den kurdiske YPG-milits. Den har spillet en central rolle i at nedkæmpe Islamisk Stat i Syrien.

- Vi griber ind og angriber i Afrin, siger den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, til tv-stationen CNN Türk. Han siger, at han ikke venter nogen indsigelser fra hverken russerne eller iranerne.

Tyrkiet har i de seneste dage kraftigt optrappet advarsler om, at landet vil gribe ind over for YPG-militsen. Den skal ellers indgå i en ny amerikansk grænsestyrke med 30.000 mand.

USA er tæt allieret med kurdiske grupper i Syrien. Og konflikten kan blive en alvorlig belastning for forholdet mellem Tyrkiet og USA.

Amerikanerne har forsøgt at berolige tyrkerne. Men det synes ikke at have gjort noget videre indtryk.

USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, mødtes med sin tyrkiske modpart tidligere på ugen. Han siger, at det er "uheldigt", at hele situationen er blevet beskrevet forkert, og at nogle har udtalt sig forkert.

- Der er ikke tale om en grænsestyrke, men om en styrke, der skal understøtte lokale med at skabe sikkerhed i befriede områder, siger Tillerson.

Den tyrkiske udenrigsminister siger, at Tyrkiet holder fast i at forkaste idéen om styrken. Også selv om han har haft møder med den amerikanske udenrigsminister.

Syriens viceudenrigsminister, Faisal Mekdad, advarer torsdag om, at det syriske luftvåben måske vil knuse hvert enkelt tyrkisk fly, som kom ind i Syrien.

- Det er en advarsel til Tyrkiet, siger han.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at USA er ved at opbygge en "terrorhær".

Den kurdiske YPG-milits kontrollerer sammen med og Syriens Demokratiske Styrker (SDF) op mod 25 procent af Syriens territorium.