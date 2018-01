Netanyahu: USA's ambassade flytter i løbet af det næste år

Præsident Donald Trumps omstridte beslutning om at flytte USA's ambassade i Israel til Jerusalem bliver til virkelighed i løbet af et års tid.

Det mener i hvert fald landets premierminister, Benjamin Netanyahu.

- Min sikre overbevisning er, at det vil ske meget hurtigere, end folk tror - i løbet af et år fra i dag, siger han ifølge avisen Times of Israel.

Bemærkningen faldt til journalister under en flyvetur i Indien, hvor den israelske regeringschef er på statsbesøg

Dermed modsiger Netanyahu amerikanske embedsmænd, skriver AP.

De har sagt, at det er usandsynligt, at en amerikansk ambassade flytter til Jerusalem, inden præsident Trumps første periode i Det Hvide Hus er ovre.

Det vil tage tre til fire år at gennemføre beslutningen, lyder deres vurdering.

Trump offentliggjorde sin beslutning om ambassaden i begyndelsen af december. Ved samme anledning meddelte han, at USA regner hele Jerusalem for Israels egentlige hovedstad.

Beslutningen var et brud med årtiers politik om Jerusalems omstridte status. Og den vakte opsigt og ikke mindst vrede blandt palæstinenserne.

For Jerusalem har i årtier været central i konflikten mellem Israel og palæstinenserne.

Byen rummer helligdomme for både muslimer, kristne og jøder. Men siden 1967 har Østjerusalem været besat af Israel, som har udråbt den samlede by til sin hovedstad.

Netop den østlige del af byen ønsker palæstinenserne som hovedstad i en palæstinensisk stat.

Den israelske annektering er ikke anerkendt af det internationale samfund. Derfor placeres ambassader i Tel Aviv.