FN: 22 millioner i Yemen har behov for nødhjælp

Over en tredjedel af Yemens indbyggere har nu brug for humanitær hjælp, mens krigen mellem regeringen, der støttes af Saudi-Arabien, og iranskstøttede oprørere er på vej til at gå ind dens fjerde år, siger FN tirsdag.

- Over 8,4 millioner yemenitter trues af hungersnød, hedder det i en opgørelse fra FN's humanitære kontor, OCHA.

Det er to millioner flere end i 2017.

- I alt 22,2 millioner mennesker - eller 76 procent af Yemens befolkning på 29 millioner - er afhængige af en eller anden form for humanitær hjælp, hedder det.

Udviklingen i det krigshærgede land er ofte blevet kaldt verdens største humanitære katastrofe af verdensorganisationen.

FN's bestræbelser på at bringe nødhjælp frem er blevet vanskeliggjort af en ødelæggende blokade, som en saudiarabisk-ledet koalition har indført i Yemens havne for at forhindre våbenindsmuglinger til Houthi-oprørerne.

Et skib med fire mobile kraner fra USA, som havde været blokeret i måneder, er netop nået frem.

Omkring halvdelen af Yemens befolkning på anslået 29 millioner er børn. Ifølge FN's børnefond Unicef dør et barn i Yemen hvert tiende minut af sygdomme, som kunne være undgået.

Yemens var allerede før den ødelæggende krig et af verdens fattigste lande. Over en million mennesker er smittet af kolera.

400.000 børn er livstruende underernæret siger Unicef, som advarer om, at samfundet er ved at bryde helt sammen i Yemen. Over 5000 børn er blevet dræbt eller såret under kampe og bombeangreb.

Koalitionen under Saudi-Arabiens ledelse greb ind i konflikten i 2015. Det skete, efter at houthierne - som er shiamuslimer - erobrede hovedstaden Sanaa, og Yemens ekspræsident Ali Abdullah Saleh flygtede til Saudi-Arabien.

Saudiaraberne, der er sunnimuslimer, beskylder deres ærkefjende, det shiamuslimske Iran, for at støtte houthierne.

Yemens ekspræsident Ali Abdullah Saleh blev dræbt i begyndelsen af december. Saleh skiftede overraskende side og sluttede sig til houthierne, som han under sit tre årtier lange styre selv havde kæmpet flere krige med. Dog gik han imod houthierne igen, kort før han blev dræbt.