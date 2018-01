Netanyahus søn pralede med kontroversiel aftale ved stripklub: »Min far lavede en god aftale for dig«

Det var en bemærkning, der faldt i en munter tone under en våd aften i byen en sen aften for to år siden.

Nu er de samme ord med til at lægge pres på den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, ligesom de går hele verden rundt.

Israels premierminister vil sætte dansk topchef på plads

En hemmelig lydoptagelse er blevet lækket, hvor premierministerens søn, Yair Netanyahu, spiller en central rolle, ifølge israelske og internationale medier som The Guardian.

På optagelserne taler Yair Netanyahu med sin ven, Ori Maimon, der er søn af den magtfulde erhvervsmand Kobi Maimon, der har specialiseret sig i gas.

De to venner er i gang med at diskutere en regning på lidt over 700 kroner, mens de står uden for en stripklub på vej til en anden natklub.

»Du bliver nødt til at tage den for mig, min ven. Min far har lavet en fremragende aftale for din far, min ven, han kæmpede i parlamentet for det,« siger han og fortsætter:

»Min far har klaret en aftale til 125 milliarder kroner for dig, og du kan ikke engang tage en regning på 700 kroner for mig?«.

Ordene er særligt kontroversielle, da netop aftaler mellem regeringen og gasmatadorer har været omgærdet af korruptionsanklager og mistanke om vennetjenester.

Samtidig har det vakt kritik, at Yair Netanyahu og hans ven blev kørt rundt fra natklub til natklub i en statsfinansieret bil med tilhørende sikkerhedsfolk.

En talsmand for Benjamin Netanyahus familie har kaldt den lækkede optagelse et forsøg på at underminere premierministeren.

»Jeres heksejagt har nået et nyt og uventet lavpunkt med offentliggørelsen af et hemmeligt bånd med indhold, der er blevet sagt i spøg for over to år siden mellem to unge mennesker, der drak alkohol,« lyder det i meddelelsen.

Yair Netanyahu har undskyldt for det, han kalder en »dårlig spøg«, der blev fremsagt i beruset tilstand.