Udfordrer til Egyptens præsident har besluttet ikke at stille op til valg

Egyptens tidligere premierminister Ahmed Shafik har alligevel ikke tænkt sig at stille op til det kommende præsidentvalg.

Det oplyser han søndag på sin Twitter-profil, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Shafik blev ellers anset for at være den mest seriøse potentielle udfordrer til præsident Abdel Fattah al-Sisi, rapporterer Reuters. Og da Shafik vendte tilbage til landet i december efter godt fem års fravær, sagde han til den private tv-station Dream TV, at han stadig var i overvejelser om at føre valgkampagne.

Men den 76-årige tidligere chef for luftvåbnet og Mubarak-støtte er kommet på andre tanker, efter at have tilbragt nogen tid i landet. Han mener, at hans fravær kan have forhindret ham i at følge tæt med i nationens udvikling og resultater, skriver han ifølge Reuters.

»Jeg har set, at jeg ikke vil være den ideelle person til at lede landets anliggender i den kommende periode. Derfor har jeg besluttet ikke at stille op,« lyder det i Reuters oversættelse af udtalelsen.

Ahmed Shafik har de seneste fem år befundet sig i De Forenede Arabiske Emirater. Han forlod Egypten, efter han i 2012 tabte præsidentvalget til Mohamed Mursi fra Det Muslimske Broderskab.

Kort efter valget blev Shafik undersøgt for anklager om korruption, men han blev siden frikendt. Mursi, som han tabte valget til, fik kun et år i præsidentstolen.

I sommeren 2013 blev han fjernet fra posten af militæret. Herefter - formelt først efter et valg i 2014 - overtog Abdel Fattah al-Sisi magten.