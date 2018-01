En selvmordsbomber sprængte torsdag sig selv i luften nær en gruppe politimænd og demonstranter i Kabul.

Det står endnu ikke klart præcist, hvor mange der er omkommet under eksplosionen.

Ifølge Afghanistans sundhedsministerium er 11 dræbte, mens 25 er blevet såret, skriver nyhedsbureauet AFP.

Eksplosioner har rystet Kabul og dræbt mindst 40

- Vi kan bekræfte, at indtil videre er 11 lig blevet bragt til vores hospitaler sammen med 25 sårede personer, siger Wahid Majroh, der er talsmand for sundhedsministeriet, til AFP.

Han tilføjer, at de tal meget vel kan vise sig at være højere.

En reporter fra nyhedsbureauet Reuters siger, at et af politiets køretøjer kørte døde eller sårede væk fra eksplosionsområdet, der ligger tæt på den amerikanske ambassade.

Reuters citerer en talsmand fra landets indenrigsministerium for at sige, at mindst 20 personer er døde eller sårede.

Samme nyhedsbureau skriver, at selvmordsbomberen var iklædt en politi- eller militæruniform.

Den militante bevægelse Islamisk Stat har påtaget sig skylden for angrebet. Men tilknytningen er ikke bekræftet fra de officielle myndigheder.

Angrebet kommer blot en uge efter et andet angreb i den afghanske hovedstad. Her mistede mere end 40 personer livet i et andet selvmordsangreb.

Også det angreb hævder Islamisk Stat at stå bag.