USA vil have hastemøde i sikkerhedsråd om Iran

USA opfordrer nu til et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd om situationen i Iran, hvor tusindvis af demonstranter har været på gaden i dagevis, og over tyve personer er dræbt.

Sikkerhedsrådet er FN's organ til at sikre fred i verden, og det består af fem permanente nationer og 10, der vælges for en toårig periode.

Det er den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, der opfordrer til mødet.

USA opfordrer iranere til at omgå medieforbud

Samtidig roser hun de mange demonstranter i Iran, der er gået på gaden. hun afviser anklager fra iranske ledere, om at USA skal være indblandet i demonstrationerne.

- Vi ved alle, at det er komplet nonsens, siger hun.

- Demonstrationerne er fuldstændig spontane. De er vitterligt i alle byer i Iran. Det er det præcise billede på en længe undertrykt befolknings oprør mod dets diktatorer, siger hun.

Ifølge FN-ambassadøren har den iranske regering "en lang historie for at myrde sit eget folk, hvis det siger sandheden".

Den amerikanske regering har blandet sig og opfordret til demonstrationerne i Iran i flere dage.

Demonstrationerne startede torsdag i de første byer og har siden spredt sig.

Det iranske folk er oprørt over høje priser på mad og høj inflation. Enkelte demonstranter har også ytret vrede mod den iranske ledelse.

21 personer er meldt dræbt i demonstrationerne, der er de mest voldsomme i landet siden 2009. Flere hundrede skal være fængslet.

Benhård magtkamp i Iran: Derfor oplever præstestyret de værste uroligheder siden 2009 Protesterne i Iran bliver stadigt mere systemkritiske og vender sig nu også mod selve præstestyret.

Da protesterne tog fart over weekenden besluttede den iranske regering at blokere adgangen til de to sociale medier Instagram og Telegram, der blev brugt til at dele videoer af demonstrationer samt døde og sårede.

Den beslutning har fået den amerikanske regering til at opfordre den iranske regering til at løfte forbuddet. Samtidig har USA opfordret iranere til at omgå forbuddet.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har desuden ved flere lejligheder givet sin uforbeholdne støtte til dem, der demonstrerer i Iran.

Han beskylder samtidig det iranske styre for at støtte terror og undertrykke sit folk.