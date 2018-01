Tre års krig ødelagde meget af det nordlige og vestlige Irak. Regeringen i Bagdad vurderer, at det kommer til at koste 100 milliarder dollars og vil tage flere år, før Irak er genopbygget. Foto: AP/Felipe Dana

Mosuls gamle gader der var en spændende labyrint i byen, er nu et virvar af beton-, metal og bomberester, der måske eller måske ikke er eksploderet. Foto: AP/Felipe Dana

En dreng, der for nylig vendte tilbage til den gamle by, går forbi en ødelagt bygning nær sit hus i Mosul. USA skønner, at omkring 40.000 boliger skal genopbygges eller restaureres i Mosul. Foto: AP/Felipe Dana

En bygningsarbejder står ved den gamle basar. Omfanget af ødelæggelsen i nabolaget kan sammenlignes med nogle af de værste bykampe under Anden Verdenskrig, og omkostningerne ved genopbygning er næsten uberegnelige. Foto: AP/Felipe Dana

Indtil videre er ingen klar til at betale regningen for ødelæggelserne i Irak. Trump-administrationen har meddelt irakerne, at de ikke vil betale for genopbygningen. Irak håber, at Saudi-Arabien og andre golflande vil hjælpe til. Foto: AP/Felipe Dana

USA reparerer infrastrukturer i to dusin byer, men finansiering er kun en brøkdel af, hvad der skal bruges. Størstedelen af midlerne til den genopbygning, der er sket, kommet fra privatpersoner, der bruger deres egne midler til at redde hjem og butikker, så godt de kan. Foto: AP/Felipe Dana

Yahya Ali og Haifa Shehaber er vendt tilbage til deres hus i den gamle by Mosul i Irak. Foto: AP/Felipe Dana

Områderne med de værste ødelæggelse er stort set sunni-muslimske, mens Bagdad-regeringen er shia-domineret. Man frygter, at sunni-befolkningen vil føle, at de bliver ladt i stikken og overladt til at forsvare sig selv i de ødelagte byer, vil vreden skabe den næste generation af militante. Foto: AP/Felipe Dana

"Det er det internationale samfund der bærer en del af ansvaret for genopbygning af landet," fortæller Abdulsattar al-Habu, direktør for Mosul kommune og genopbygningsrådgiver til Nineveh-provinsen, hvor byen ligger. "Hvis Mosul ikke bliver genopbygget vil det resultere i genfødsel af terrorisme." Foto: AP/Felipe Dana

Butiksejeren Abu Azar sidder udenfor en ødelagt basar i den gamle by Mosul i Irak. Bagdad-regeringen mener, at Irak kan genopbygges for 100 milliarder, mens lokale ledere i Mosul anslår, at det kun er nok til at genopbygge Mosul. Foto: AP/Felipe Dana