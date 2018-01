Irans øverste leder: Irans fjender oppisker uro

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, siger i en erklæring, at "fjender har oppisket uroen i landet ved hjælp af "kontanter, våben og efterretningsagenter". Det skriver statslige medier i Teheran.

- Under begivenhederne i de seneste dage har fjender arbejdet sammen, og de bruger alle deres midler - penge, våben, politik og sikkerhedstjeneste til at skabe problemer for det islamiske regime.

Erklæringen blev transmitteret af det statslige tv.

Khamenei siger videre, at han vil tale til nationen om de nylige begivenheder, "når tiden er moden".

Demonstranter har rettet kritiske slagord mod både præsident Hassan Rouhani og Khamenei, der som religiøst overhoved er landets øverste leder.

Ifølge vestlige medier har protestbølgen ingen centrale ledere.

Det er en modsætning til Den grønne bevægelse i 2009, da myndighederne slog brutalt ned på masseprotester i kølvandet på et genvalg af Mahmoud Ahmadinejad til præsidentposten.

Protesterne er først og fremmest rettet mod den økonomiske krise i landet og Rouhanis upopulære regering. Den kæmper mod arbejdsløshed, som er et enormt problem, lige som inflationen er ødelæggende.

Rouhani har ledet en diplomatisk indsats for at få hævet USA's sanktioner, som er knyttet til atompolitikken. Denne åbning for nye økonomiske muligheder er nu i fare.

Det er blandt andet, fordi USA fastholder en sanktionspolitik over for Iran.

Yderligere ni er meldt dræbt i Iran

Khamenei udøver sin magt over statsorganerne gennem det såkaldte velayat-e-faqih - den teologiske jurists formynderskab.

Det er et system, der blev indført af nu afdøde ayatollah Ruhollah Khomeini. Han grundlagde Den Islamiske Republik i kølvandet på revolutionen i landet i 1979.

Velayat-e-faqih gør, at præsidentembedet, parlamentet, retsvæsnet, militæret, Revolutionsgarden, politiet, efterretningstjenesterne og selv store dele af medierne alle er under ayatollah Khameneis kontrol.

Khamenei blev åndelig leder efter Khomeini, der døde i sommeren 1989.