Yderligere ni er meldt dræbt i Iran

Over 450 mennesker er anholdt i Teheran i de seneste tre dage.

- 200 blev anholdt lørdag, og 150 blev anholdt søndag. Dertil komme omkring 100 mandag, siger embedsmanden Ali-Asghar Naserbakht fra bystyret i Teheran til nyhedsbureauet Ilna.

Et ukendt antal mennesker er anholdt i andre byer.

Yderligere ni er dræbt under demonstrationer i Iran natten til tirsdag, oplyser det statslige tv i Teheran.

Nogle af de dræbte demonstranter forsøgte ifølge myndighederne at storme en politistation for at stjæle våben.

Demonstrationerne er de største i Iran siden det omstridte præsidentvalg i 2009. I alt er mindst 20 blevet dræbt.

Protesterne begyndte torsdag i Mashhad og var rettet mod Irans svage økonomi og bratte stigninger i priserne på fødevarer.

Urolighederne spredte sig derefter til flere andre byer, hvor demonstranter råbte slagord vendt mod både regeringen og landets øverste leder, ayatollah Ali Khamenei.

Irans præsident advarer demonstranter om at holde igen

Det statslige tv meldte seks demonstranter dræbt under et angreb natten til tirsdag mod en politistation i byen Qahdarijan. Sammenstødene begyndte, fordi demonstranterne forsøgte at stjæle skydevåben fra politistationen.

Det statslige tv har også meldt en 11-årig dreng og en 20-årig mand dræbt i byen Khomeinishahr, mens et medlem af Irans halvmilitære Revolutionsgarde er blevet meldt dræbt i Najafabad.

De blev angiveligt alle tre dræbt af jagtgeværer, som er almindeligt udbredt i Irans provinser.

Byerne ligger alle i den centrale Isfahan provins, omkring 350 kilometer syd for Teheran.

Præsident Hassan Rouhani har erkendt, at der er problemer med økonomien, men han siger, at regeringen vil slå hårdt ned på alle, der bryder loven.

Iran bebrejder udenlandske agenter for dræbte demonstranter

- Regeringen vil ikke vise nogen tolerance over for dem, der ødelægger offentlig ejendom, forbryder sig mod offentlig orden og skaber uro i samfundet, sagde han søndag.

Tv-stationer har også vist billeder af private banker, der har været udsat for hærværk, af biler, der er væltet, ligesom en brandbil skal være stukket i brand.

EU opfordrer indtrængende Iran til at værne om alle borgeres ret til at demonstrere.