Helt eller forbryder? Palæstinensisk pige er sigtet for slag mod israelsk soldat

Nogle kalder hende en helt, andre ser hende som en forbryder.

Sikkert er det, at den 16-årige palæstinensiske kvinde Ahed Tamimi er blevet sigtet for at have angrebet en israelsk soldat den 15. december 2017.

Israel vil opkalde togstation efter Trump pga. hans »historiske og modige beslutning«

Ahed Tamimi er blevet sigtet for 12 lovovertrædelser, heriblandt overfald og stenkast, skriver BBC.

På en video, der er gået viralt, kan man se Ahed Tamimi gribe fat i en soldat, der patruljerer ved den besatte Vestbred.

Efter noget tid begynder hun at sparke og skubbe soldaten sammen med sin kusine, der ligeledes er blevet sigtet i sagen.

Ifølge israelsk militær forsøgte soldaterne på stedet at forhindre palæstinensere i at kaste med sten, da de blev overfaldet.

Mange palæstinensere mener imidlertid, at Ahed Tamimi kæmpede imod en uretfærdig behandling.

En af dem er Ahed Tamimis far, der forklarer, at israelske soldater kort forinden havde kastet tåregas og smadret vinduer i familiens hus.

Jerusalem til jul: Et spørgsmål om fred Byen er måske den mest eftertragtede i verden, men også den med de fleste problemer. En kritisk udstilling på det jødiske museum i Berlin behandler fænomenet.

Det var blandt andet det, der fik den 16-årige pige til at reagere og kræve, at de forlod grunden ved familiens hus, siger han.

»Jeg er stolt af min datter og det, hun gjorde,« siger han ifølge BBC.

Ahed Tamimi har tidligere fået opmærksomhed for sine konfrontationer med israelsk militær.

For to år siden bed hun en soldat i fingeren, da han havde tilbageholdt en dreng, der blev beskyldt for at have kastet med sten.