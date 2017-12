Protester i Iran udløser stop for adgang til sociale medier

Styret i Iran slår søndag ned på demonstranter ved at blokere adgangen til enkelte sociale medier og apps, der kan dele beskeder.

Det oplyser iransk stats-tv, der citerer en informeret kilde, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det er blevet besluttet på højeste sikkerhedsniveau at forhindre adgangen til Telegram (en app til at dele beskeder med, red.) og Instagram, siger kilden.

Beslutningen om at stoppe adgangen til de sociale medier kommer efter, at der i de seneste dage har floreret adskillige billeder og film af demonstrationer mod det iranske regime.

Også videoer af mindst to dræbte demonstranter, der blev meldt dræbt af iranske sikkerhedsstyrker i byen Dorud i det vestlige Iran lørdag, er delt.

Videoerne viser to unge iranske mænd ligge livløse og blodige på jorden. I videoen bliver det meddelt, at de er dræbt af skud fra iransk politi.

Optagelserne er ikke verificeret, men søndag er det ifølge nyhedsbureauet AP bekræftet af myndigheder, at to demonstranter i Dorud er dræbt.

De blev dræbt, da de deltog i en demonstration lørdag, oplyser Habibollah Khojastepour, en vicesikkerhedschef under Lorestans guvernør ifølge AP.

Han har ikke givet nogen forklaring på dødsfaldene, men siger i en udtalelse, at "der ikke blev affyret våben fra politiets eller sikkerhedsstyrkernes side mod folket" ved demonstrationen.

Siden torsdag har tusindvis af demonstranter været på gaden i Iran for at vise deres utilfredshed mod den høje arbejdsløshed og de høje leveomkostninger i landet.

Demonstrationerne begyndte i landets næststørste by Mashhad, der er en hellig by for shiamuslimske pilgrimme.

Herefter begyndte demonstrationerne i den iranske hovedstad Teheran, og da den amerikanske præsident, Donald Trump, tweetede om dem, blev presset på styret øget.

Ifølge myndighederne er mindst 50 demonstranter anholdt.

I iransk stats-tv er det oplyst, at demonstranterne har råbt navnet på en amerikansk støttet shahen, der flygtede i eksil før den islamiske revolution i 1979 og senere døde.

Iran bebrejder udenlandske agenter for dræbte demonstranter

Søndag har det semi-officielle nyhedsbureau ILNA også rapporteret, at mindst 80 demonstranter er arresteret i byen Arak, der ligger syd for Tehran.

Tidligere er det rapporteret, at 52 mennesker blev anholdt i forbindelse med en demonstration i byen Mashhad torsdag.

Øjenvidner har også oplyst til nyhedsbureauet dpa, at der er indsat specialpoliti flere steder i hovedstaden Teheran. Mange af dem befinder sig ved byens universitet, der har været samlingssted for demonstranter.