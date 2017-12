Iran bebrejder udenlandske agenter for dræbte demonstranter

To demonstranter mistede livet i en demonstration mod det iranske styre i den iranske by Dorud lørdag aften.

Søndag morgen bliver det bekræftet fra officielt hold, at to personer blev dræbt under demonstrationen.

Men en iransk embedsmand siger, at demonstranterne ikke blev dræbt af politiet, men blev angrebet af udenlandske agenter.

- Voldelige sammenstød brød ud i en illegal demonstration i Dorud lørdag, og desværre blev to personer dræbt, sagde Habibollah Khojastehpour, viceguvernør i provinsen Lorestan, i et tv-interview søndag.

- Ingen skud blev affyret af politiet og sikkerhedsstyrker. Vi har fundet bevis på fjender af revolutionen, Takfiri-grupper og udenlandske agenter, i sammenstødet, siger han.

Takfiri er et begreb, der bruges om militante sunnier og især den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat.