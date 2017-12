Hundredvis af syge ladt tilbage ved evakuering nær Damaskus

Over 400 patienter, som står på FN's liste over mennesker, der venter på at blive evakueret fra en belejret by i Syrien, må igen væbne sig med tålmodighed.

Hjælpeorganisationen Røde Kors siger fredag, at kun 29 patienter er evakueret fra byen sammen med deres familier. De er bragt til den syriske hovedstad, Damaskus, hvor de skal have lægebehandling.

Det har taget Røde Kors og søsterorganisationen Syrisk Røde Halvmåne tre dage at evakuere patienterne og deres familiemedlemmer fra forstaden Østghouta.

De bliver kørt videre til hospitaler i Damaskus, der ligger kun få minutters kørsel fra Østghouta, men som indbyggerne har været fuldkommen afskåret fra at få adgang til.

Det er et halvt år siden, at FN afleverede en liste til de syriske myndigheder med navnene på de patienter, der skal evakueres. De pågældende har alvorlige krigsskader eller lider af nyresvigt, alvorlig underernæring, kræft og andre alvorlige sygdomme.

I sidste måned sagde FN's særlige rådgiver Jan Egeland, at 494 mennesker stod på listen. De 12 af dem var døde, mens de ventede på at få lov at komme ud af den belejrede by.

Ifølge FN's børnefond, Unicef, er der over 100 børn blandt de indbyggere i Østghouta, som venter på evakuering.

Præsident Bashar al-Assads regering, der har holdt Østghouta belejret siden 2013, har afvist at tillade evakueringer indtil i denne uge.

FN har betegnet belejringen af civile i Syrien som "barbarisk", mens menneskerettighedsorganisationen Amnesty International betegner denne taktik som en forbrydelse mod menneskeheden.

Det er ikke umiddelbart klart, om de 29 patienter, der er blevet evakueret fra Østghouta nu, står på FN's liste over de 494 patienter, som har akut brug for lægehjælp.