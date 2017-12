Olierige lande indfører moms fra årsskiftet

Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater har længe tiltrukket udenlandske arbejdere blandt andet med udsigten til et skatte- og momsfrit liv.

Men det med momsfritagelsen er slut fra 2018.

Her har de to olierige lande besluttet at indføre moms på fem procent på en lang række områder.

Det sker for at øge indtægterne, efter at priserne på olie faldt drastisk for tre år siden.

Momsen pålægges blandt andet fødevarer, tøj, elektronik og benzin samt telefon-, vand- og elregninger.

Boligsalg, flybilletter og nogle former for lægemidler vil dog ikke være omfattet de nye momsregler.

Elda Ngombe, der er en 23-årig dimittend og jobsøgende i Dubai, har planer om at købe én bestemt ting, inden priserne stiger næste år:

- Makeup. For jeg kan ikke leve uden makeup, siger hun.

- Jeg er bange, fordi alt er faktisk allerede dyrt i Dubai. Og det faktum, at der tilføjes fem procent, er skørt.

Butikker, fitnesscentre og andre detailhandlende forsøger at få så meget som muligt ud af de sidste momsfrie dage i Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater.

De opfordrer forbrugerne til at købe store mængder ind inden 1. januar.

Sammenlignet med andre lande, heriblandt Danmark, er en moms på fem procent dog ikke meget.

I Danmark er momsen 25 procent. Og i mange andre europæiske lande ligger den på nogenlunde samme niveau.

- Hvis du sammenligner med Europa, synes jeg ikke, det er dyrt. Kun i forhold til husleje og mad, siger franske Vera Clement, der er souschef på en restaurant og har boet i Dubai i tre år.

Den engelsksprogede avis The National, som er baseret i Abu Dhabi, har skrevet, at leveomkostningerne stiger med omkring 2,5 procent i 2018 på grund af momsen.

Lønningerne vil dog forblive på samme niveau.

Den Internationale Valutafond, IMF, har anbefalet, at olieeksporterende lande ved Golfen indfører skatter som en måde at hæve indtægterne på.

Udlændinge udgør omkring en tredjedel af den saudiarabiske befolkning. Og i De Forenede Arabiske Emirater er de i overtal.

Dubais emir er ikke fornøjet: Cheferne tager en morfar på kontoret – hvis de overhovedet møder Det skal være slut med at pjække og drive den af på det offentliges regning i ørkenstaten.

De er blevet forsikret om, at der ikke er umiddelbare planer om at indføre indkomstskat.

Alligevel siger mange beboere, at leveomkostningerne allerede er høje.

Huslejen tager i for eksempel Dubai nemt en tredjedel af lønnen.

Derudover sender millioner af udlændinge ved Golfen en stor del af deres løn til slægtninge i hjemlandet.

- Fem procent er, når du lægger det oveni alt det andet, en hel del, siger Anna Carig, der er en gravid skolesygeplejerske fra Filippinerne.

- Lønningerne stiger ikke, så det vil helt sikkert påvirke alt.