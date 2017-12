Israel vil opkalde togstation efter Trump pga. hans »historiske og modige beslutning«

Der er i forvejen tale om et kontroversielt projekt. Israel planlægger således at anlægge en togstrækning, som bl.a. skal have stationer i den gamle del af Jerusalem.

Hvis alt går efter planen, vil man dermed kunne køre direkte fra Ben-Gurion-lufthavnen og hen til Grædemuren, hvor stationen vil bære navnet på USA's præsident, Donald Trump.

»Vestmuren (Grædemuren, red.) er det helligste sted for det jødiske folk, og jeg har besluttet at navngive den station, som leder hen til den, efter præsident Trump efter hans historiske og modige beslutning om at anerkende Jerusalem som staten Israels hovedstad,« udtaler Israels transportminister, Israel Katz, ifølge Jerusalem Post.

Ministerens plan er at forlænge toglinjen mellem Jerusalem og Tel Aviv, som netop nu er under konstruktion og har været det siden 2001 med adskillige forsinkelser undervejs.

Undergrundsstationer i den gamle del af Jerusalem vil indebære, at man graver en tre kilometer lang tunnel under jorden i byen, som er et minefelt politisk såvel som arkæologisk.

Planen er endnu ikke blevet endeligt godkendt af en række øvrige ministerielle komiteer.

Siden den 6. december, hvor Donald Trump officielt anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad og bekendtgjorde, at man ville flytte den amerikanske ambassade hertil, har Guetamala fulgt trop, og Israels viceudenrigsminister, Tzipi Hotovely, har sagt, at flere andre lande overvejer at gøre det samme.

Men beslutningen har afstedkommet protester fra palæstinenserne og en lang række muslimske lande, og kort før jul støttede 128 lande i FN’s generalforsamling, herunder Danmark, en resolution, der tog afstand fra USA’s beslutning.