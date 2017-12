Èt af verdens største flyselskaber – som til dagligt opererer den eneste flyvning til Danmark med verdens største passagerfly A380 – er blevet suspenderet fra at flyve til Tunesien.

Indrejseforbuddet kommer efter, at Emirates – der til dagligt har base i De Forenede Arabiske Emirater i Dubai – fredag nægtede kvindelige tunesere adgang til at boarde fly til Dubai, hvis de ikke kunne angive deres formål med rejsen.

Det skriver CNN. De tunesiske myndigheder hævder, at den nuværende situation »ikke kan beskrives som en diplomatisk krise« mellem de to lande.

Tirsdag sagde en talskvinde for den tunesiske præsident, at De Forenede Arabiske Emirater er bekymret for, at et angreb imod landet vil blive begået af kvinder med tunesiske pas.

Selve indrejseforbuddet imod Emirates kom først mandag, og det har ifølge CNN skabt vrede og frustration i den internationale lufthavn i hovedstaden Tunis.

Det tunesiske transportministerium fortæller, at indrejseforbuddet imod Emirates vil fortsætte, indtil flyselskabet »finder en passende løsning, hvor det kan operere i henhold til den gældende lovgivning og internationale aftaler.«

Udenrigsminister i De Forenede Emirater, Anwar Gargash, indikerede søndag, at flyselskabets beslutning - om at afvise kvindelige passagerer fra Tunesien - var en ren sikkerhedsforanstaltning.

På Twitter har han skrevet, at det er nye efterretninger, som har forårsaget beslutningen om at nægte tunesiske kvinder om bord på Emirates afgange til Dubai.

Endvidere skriver han: »Vi respekterer tunesiske kvinder…Lad os sammen undgå forsøg på misforståelser.«