Evakuering af syge fra belejret syrisk forstad er begyndt

Evakueringen af kritisk syge civile, der er fanget i Damaskus-forstaden Ghouta, er begyndt.

Det oplyser Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) på Twitter.

Den østlige del af Ghouta er et af de steder i Syrien, hvor mange civile fortsat er fanget i konflikten mellem styret og oppositionsstyrker.

I midten af december oplyste FN's børneorganisation, Unicef, at 137 børn, der er fanget i forstaden, akut har brug for at komme ud af det belejrede område og modtage behandling.

FN: Børn sulter i belejret Damaskus-forstad

Børnene, der er i alderen fra syv måneder til 17 år, lider af blandt andet nyresvigt, sult og skader som følge af krigen, skriver nyhedsbureauet AP.

Østghouta er kontrolleret af oprørere og har været belejret af syriske regeringsstyrker siden 2013.

I november blussede volden op, og de humanitære forhold blev forværret.

Mindst 202 mennesker, hvoraf de 47 er børn, er blevet dræbt i Østghouta i løbet af den seneste måned, oplyste Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder tidligere i december.

I alt lever omkring 400.000 mennesker i Østghouta, som er belejret af syriske regeringsstyrker.

Det var også i den forstad, at et giftgasangreb i 2013 kostede hundredvis af mennesker livet. Internationale rapporter har placeret ansvaret for det kemiske angreb hos den syriske præsident, Bashar al-Assad.

I begyndelsen af december sagde nordmanden Jan Egeland, der er generalsekretær for Norsk Flyktninghjelp og en af FN's humanitære rådgivere for Syrien, at 12 mennesker er døde, mens de ventede på at blive evakueret fra Østghouta.

Egeland fortalte videre, at den syriske regering hidtil har nægtet at godkende evakueringer af 494 personer, der står på venteliste til at komme ud af de belejrede områder. Ventelisten blev oprettet for et halvt år siden, skriver nyhedsbureauet Reuters.