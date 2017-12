Israel: Vi taler med mere end 10 lande om anerkendelse af Jerusalem

SAN FRANCISCO

Israel taler i øjeblikket med mere end 10 lande, som overvejer at flytte deres ambassader til Jerusalem, sagde Israels viceudenrigsminister Tzipi Hotovely mandag til den israelske public service radio, Bet.

Meldingen kommer efter, at Guatemalas præsident, Jimmy Morales, søndag oplyste, at Guatemala agter at flytte sin ambassade til Jerusalem.

Guatemala er det første land, som har taget denne beslutning, siden USA’s præsident Donald Trump tidligere på måneden gik global enegang og meddelte, at USA vil anerkende Jerusalem som Israels hovedstad og vil begynde at lave planer for at flytte den amerikanske ambassade hertil fra Telaviv.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, lovpriste mandag Guatemalas beslutning:

»Gud velsigne begge vores lande, Israel og Guatemala. Vi venter på jer her i Jerusalem,« sagde han mandag i det israelske pralement og tilføjede: »Her er det andet land, og jeg gentager. Dette er kun begyndelsen.«

Ifølge Hotovely fokuserer diskussionerne med de pågældende lande i første gang om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, siger hun til avisen Haaretz. Samtalerne med nogle af landene er langt fremme, mens andre kun er i den indledende fase, fortæller hun også.

Viceudenrigsministeren afviser dog at fortælle, hvilke lande, der er tale om. Men israelske diplomater har vurderet over for avisen, at Honduras formentlig bliver det næste land.