Kvinder blev nægtet adgang: Tunesien forbyder arabisk flyselskab at lande i Tunis

Tunesien har forbud det statslige flyselskab fra De Forenede Arabiske Emirater i at lande i sin hovedstad, Tunis.

Det sker efter at en række tunesiske kvinder blev forhindret i at komme om bord på dets fly, hvilket har skabt offentlig harme i Tunesien, skriver BBC.

Tunesiens transportministerium sagde, at forbuddet vil blive opretholdt, indtil Emiraterne vil være i stand til at levere flyservice, der er forenelig med love og internationale aftaler.«

UAE har svaret, at episoderne skyldes sikkerhedsinformationer.

»Vi har kontaktet vores tunesiske brødre omkring sikkerhedsinformation der gjorde det nødvendigt at tage specifikke skridt,« siger Emiraternes udnerigsminister, Anwar Gargash, via Twitter søndag.

»Vi værdsætter tunesiske kvinder højt og respekterer dem,« fortsætter han.

Ifølge tunesiske medier blokerede flyselskabet tunesiske kvinder fra at komme ombord på dets fly i adskillige dage. Tunesiens regering sagde, at det både gjaldt kvinder, der skulle flyve til Emiraterne eller skulle flyve direkte videre herfra. Fredag lod den tunesiske regering også forstå, at den havde bedt landets Emiraternes ambassadør om en forklaring.

Ifølge BBC har Tunesien i de seneste år forsøgt at forbedre forholdt til Emiraterne, der blev skadet i revolutionen tilbage i 2011 – ofte kaldet Det arabiske forår.