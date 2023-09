Stoltenberg: Tyrkiet behandler Sveriges Nato-ansøgning snarest

- Glad for at møde præsident Recep Tayyip Erdogan i New York. Vi diskuterede optrapning af vores kamp mod terrorisme, og jeg takkede ham for Tyrkiets indsats i arbejdets med at genoplive kornaftalen i Sortehavet. Som aftalt i Vilnius vil det tyrkiske parlament tage Sveriges Nato-medlemskab op så snart som muligt, skriver Stoltenberg i et opslaget på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

Også den tyrkiske præsident har delt billeder af håndtrykket på det sociale medie. Han skriver, at de to diskuterede regionale og globale spørgsmål.