Ungarsk toppolitiker antyder mulig svensk Nato-udsættelse

Ungarn og Tyrkiet har udtalt, at de koordinerer deres holdning til det svenske Nato-spørgsmål.

Ved NATO-topmødet i Vilnius i juli blev der indgået en aftale mellem Tyrkiet, Sverige og Nato om, at Tyrkiet skulle godkende en optagelse af Sverige i den militære alliance ”så hurtigt som muligt”.

Endnu har Tyrkiet dog ikke givet grønt lys til ansøgningen.

Præsident Recep Tayyip Erdogan kom sidste uge igen med kritiske kommentarer om Sverige.

Han understregede ifølge nyhedsbureauet TT, at Sverige skal opfylde sine forpligtelser over for Tyrkiet og beskyldte Sverige for at beskytte ”terrorister”.

Tyrkiet mener, at Sverige har haft for lempelig en kurs over for Kurdistans Arbejderparti (PKK), der er på EU’s terrorliste.