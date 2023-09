Tyske betjente angrebet med søm og køller ved eritreisk protest

Det er anden gang inden for de seneste måneder, at en tysk by oplever vold i forbindelse med et eritreisk arrangement.

Det samme skete i juli i byen Giessen, hvor over 100 personer blev anholdt.

Også i Danmark og Sverige har der været samme tendens.

Tidligere i september anholdt det danske politi 67 personer i forbindelse med eritreiske demonstrationer og voldelige sammenstød på Amager.

Måneden forinden var over 100 personer blevet anholdt under uroligheder ved en eritreisk festival i svenske Stockholm. Flere blev også kvæstet.

Eritrea har i år markeret 30 års uafhængighed fra Etiopien.

I den forbindelse har eritreere i udlandet holdt adskillige arrangementer. Flere af dem er endt i konflikt mellem stridende grupper.