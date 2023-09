Den Internationale Straffedomstol åbner kontor i Kyiv

Anklagerne mod Putin og Lvova-Belova er relateret til deporteringer af børn fra Ukraine til Rusland.

Centret i Kyiv er det seneste skridt af flere for at efterforske de angivelige russiske krigsforbrydelser i Ukraine.

Krigen var få måneder gammel, da ICC med 42 repræsentanter i maj 2022 sendte det, som Karim Khan omtalte som en rekordstor gruppe repræsentanter til Ukraine.

Det skete for at undersøge mulige krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

I begyndelsen af juli blev der taget endnu et skridt på vejen mod at kunne stille Rusland til ansvar for krigen mod Ukraine, da der åbnede et nyt internationalt center i Haag.

Centeret, ICPA, vil drage russiske ledere til ansvar, sagde Ukraines øverste anklager, Andrij Kostin, ved et pressemøde i forbindelse med åbningen.