Venedig bliver ikke optaget på liste over truet verdensarv

- Venetianerne elsker deres by og tror på dens fremtid, skriver han i en erklæring.

Italiens kulturminister, Gennaro Sangiuliano, kalder beslutningen for ”en stor sejr for Italien og den sunde fornuft”.

Han understreger ligeledes, at der er gjort fremskridt for at styre turismen og sikre beskyttelsen af byens status som verdensarv.

Byrådet i Venedig vedtog tirsdag at afprøve et omdiskuteret billetsystem, hvor dagsturister bliver pålagt at betale entré til byen på 5 euro. Det svarer til cirka 37 kroner. Forsøget begynder i foråret 2024.

Venedig blev i 1987 sat på Unescos verdensarvsliste som ”et ekstraordinært arkitektonisk mesterværk”.

Verdensarvslisten indeholder steder i verden, ”der har enestående og universel værdi for menneskeheden”.