EU-Parlamentet har stemt ja til renere luft og mindre forurening

Forud for afstemningen fortalte Moderaternes EU-parlamentsmedlem, Bergur Løkke Rasmussen, at han håber, at direktivet også hjælper i arbejdet med udfasningen af brændselsmotoren på vejtransport, mere grønt brændstof i fly og helt konkret, at krydstogtskibene, der ligger til kaj i København, i højere grad bruger strøm frem for diesel.

Parlamentsmedlemmet Kira Marie Peter-Hansen fra SF er enig i, at man skal kigge på transportområdet.

- Vi kan ikke komme problemet med luftforurening til livs uden at se på biler og krydstogtskibe, men også brændeovne. Derfor er jeg glad for, at EU-Parlamentet i dag har støttet bedre regler, siger hun.

I direktivet sigtes der efter en fastsættelse af skærpede luftkvalitetsgrænser senest i år 2030. Grænserne skal herefter opdateres, så de ender med at leve op til WHO’s nyeste retningslinjer for at nå målet om nulforurening senest i 2050.