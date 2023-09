Undersøgelsen af statsstøtte kan dog være et første skridt til at tage tiltag for at begrænse kinesiske elbilers adgang til det europæiske marked. Eksempelvis ved at pålægge dem afgifter.

Hos Dansk Industri (DI) er seniorchefkonsulent i DI Global Handel og Investeringer Peter Bay Kirkegaard ikke i tvivl om, at europæiske virksomheder oplever unfair konkurrence fra kinesiske virksomheder på en række områder.

- Derfor er det kun ret og rimeligt, at kommissionen nu får undersøgt, om der er behov for at indføre straftold på kinesiske biler, så der kan blive rettet op på en eventuel ulige konkurrencesituation, siger Peter Bay Kirkegaard.

Han erkender, at det kan komme til at ramme forbrugerne som højere priser.