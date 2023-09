Terrormistænkt ekssoldat anholdt efter menneskejagt i London

Mandens familie havde desuden opfordret ham til at melde sig selv, skriver Sky News.

Manden var senest i retten i London 28. januar. Her blev han varetægtsfængslet for to hændelser, som begge fandt sted ved en base for det britiske flyvevåben i Stafford i det centrale England.

Han står over for anklager om i august 2021 at have forsøgt at ”fremskaffe information af en art, der kan være brugbar for en person, som vil udføre eller planlægger at udføre en terrorhandling”.

Han mistænkes også for at have anbragt falske bomber ved militærbasen.

Hans retssag i Woolwich Crown Court skal ifølge nyhedsbureauet AFP begynde 13. november.

Den britiske justitsminister, Alex Chalk, annoncerede torsdag, at der er bestilt en uafhængig undersøgelse af flugten.