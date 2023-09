Terrormistænkt ekssoldat er anholdt efter menneskejagt i London

Han står over for anklager om i august 2021 at have forsøgt at ”fremskaffe information af en art, der kan være brugbar for en person, som vil udføre eller planlægger at udføre en terrorhandling”.

Han mistænkes også for at have anbragt falske bomber ved militærbasen.

Hans retssag i Woolwich Crown Court skal ifølge nyhedsbureauet AFP begynde 13. november.