Stoltenberg opfordrer parter i Kosovo til at undgå provokationer

- Men det er altafgørende at undgå yderligere optrapning. Så jeg opfordrer alle parter til at undgå provokerende retorik og at handle med tilbageholdenhed og i tråd med deres forpligtelser.

Stoltenberg sagde yderligere, at situationen er en mulighed for Kosovo for at bevise, at landet er en ansvarlig aktør, der arbejder konstruktivt for freden i Euro-Atlanten.

Det var uroligheder i de primært serbiske områder i Kosovo, der i maj førte til, at næsten 100 fredsbevarende styrker kom til skade.

Det nordlige Kosovo har været præget af uroligheder, siden landet erklærede sin uafhængighed fra Serbien i 2008.