Stoltenberg: Ukraine vinder gradvist frem i krigen

Det går måske ikke så hurtigt, som man havde håbet på, men Ukraine vinder et par hundrede meter om dagen på en slagmark, hvor man historisk set sjældent har set så mange miner, fortæller generalsekretæren.

- De eksperter, der sagde, at Kyiv vil falde inden for et par dage, er de samme eksperter, som brokker sig over, at offensiven ikke går hurtigt nok.

- Rusland havde engang den næststærkeste hær i verden, nu er den den næststærkeste i Ukraine, fastslår Jens Stoltenberg.

Ifølge generalsekretæren begik Ruslands præsident, Vladimir Putin, to fejl, da han gik i krig med Ukraine.