07/09/2023 KL. 14:30

Europas asylsystem er brudt sammen. Nu vil flere have Danmarks suspenderede "Rwanda-model"

Endnu et EU-land bakker nu op om at sende asylansøgere til lande uden for Europa, hvor de skal opholde sig, mens deres sag behandles. Det sker efter nye tal viser et rekordhøjt antal asylansøgere i Europa.