- Vi har haft angreb, som fandt sted 800 meter fra vores grænse. Så meget, meget tæt på, sagde præsidenten.

Mandag afviste Rumænien en påstand fra Ukraine om, at droner afsendt af Rusland skulle være faldet ned og detoneret på rumænsk jord under et angreb på den ukrainske by Izmajil, som Donau-floden løber igennem.

Den afvisning gentog præsidenten tirsdag.

- Der var ingen vragdele, og ingen droner eller nogen dele af noget andet apparat nåede til Rumænien.

- Men ja, vi er bekymrede, fordi disse angreb finder sted i meget kort afstand fra den rumænske grænse, sagde Klaus Iohannis.