Nobelprismodtager går af som chefredaktør for russisk avis

En del af konsekvensen er, at man bliver pålagt at fortælle, hvordan man finansierer sit arbejde. Alle ens publikationer - herunder opslag på sociale medier - bliver også udstyret med et særligt mærkat.

Ruslands justitsministerium hævder, at Muratov har ”brugt udenlandske platforme til at sprede holdninger, der har til formål at danne en negativ holdning til Rusland udenrigs- og indenrigspolitik”.

Muratov blev i 2021 tildelt Nobels fredspris for sit arbejde og sin kamp for ytringsfrihed i Rusland. Han deler prisen med Maria Ressa fra Filippinerne.

Muratov bortauktionerede siden sin Nobel-medalje væk og donerede indtægten til ukrainske børn, der er sendt på flugt på grund af Ruslands invasion af Ukraine.