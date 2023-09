Mindst tre er døde i uvejr i Spanien

Mindst tre mennesker er døde og tre andre er savnet i Spanien efter kraftig regn og storm, der har forårsaget store oversvømmelser.

Det meddeler spanske myndigheder og medier mandag.

Uvejret har påvirket næsten hele Spanien.

I provinsen Toledo i det centrale Spanien er to mennesker omkommet i stormen. Det oplyser lederen af den regionale regering uden at give detaljer om de to dødsfald.