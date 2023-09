Svensk-russer tiltalt for at skaffe Rusland vestlig elektronik

Anklagerne går på, at manden har brugt sin virksomhed til at skaffe oplysninger om vestlig teknologi.

Virksomheden skal have fungeret som en platform for Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU, og været en del af det russiske system for ulovlige indløb af teknologi fra Vesten, skriver TT.

Det drejer sig om teknologi, som Rusland på grund af internationale sanktioner og eksportregler, ikke selv har haft adgang til.

Siden skal han også selv have deltaget i indkøb og transport af enheder, lyder det.