Putin tager imod Erdogan og åbner for snak om kornaftale

Ruslands præsident, Vladimir Putin, er åben for at diskutere en kornaftale, der indtil juli i år havde sørget for eksport af korn via Sortehavet.

Det siger præsidenten mandag i den russiske by Sotji.

Her har han fået besøg af Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Putin og Erdogan har mandag omkring klokken 13.00 lokal tid - 12.00 dansk tid - holdt et kort pressemøde. Efterfølgende skal de to ledere mødes privat, inden der igen vil blive holdt et pressemøde.